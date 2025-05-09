Американські ринки, золото та нафта зросли після торгової угоди США з Великою Британією

8 травня американські фондові індекси показали зростання після підписання торгівельної угоди між США та Великою Британією, повідомляє Reuters.

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На Волл-стріт зафіксували ралі: Dow Jones додав 0,62% (41,368.45 пунктів), S&P 500 зріс на 0,58% (5,663.94), а Nasdaq Composite — на 1,07% (17,928.14). Індекс Russell 2000 піднявся на 1,9%, досягнувши максимуму з 2 квітня.

Золото 9 травня подорожчало до $3324 за унцію, тижневе зростання склало 3%. Нафта також зросла: Brent сягнула $63 за барель, а WTI наблизилася до $60, на тлі очікувань переговорів США та Китаю. Акції Delta Air Lines зросли на 7,2% після заяви про безмитні поставки двигунів Rolls-Royce, що підняло індекс авіаліній S&P 500 на 5,4%.

Угода полегшує експорт США до Великої Британії та знижує мита на британські товари, але не стала «всеосяжною», як обіцяв Трамп.