Китай компенсував падіння експорту до США зростанням поставок в Азію та ЄС

Експорт Китаю у квітні зріс на 8,1%, попри падіння поставок до США на 21% через мита. Про це пише Bloomberg із посиланням на митну службу Китаю.

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Зміни у торгівлі

Поставки до США скоротилися на 21%, а імпорт із США — на 14% після введення взаємних мит у квітні. Проте Китай компенсував втрати, збільшивши експорт до Індії та країн АСЕАН на понад 20%, а до ЄС — на 8%. Загальний імпорт знизився на 0,2%, сформувавши торговельне сальдо у $96 мільярдів.

Економічні перспективи

Аналітики попереджають, що без зниження мит торгівля між США та Китаєм ($690 мільярдів у 2024 році) може суттєво скоротитися, що підвищить ціни для бізнесу та споживачів. Цими вихідними в Женеві відбудуться переговори між США (делегацію очолить Скотт Бессент) і Китаєм (Хе Ліфен). США планують знизити мита до рівня нижче 60%, очікуючи взаємних кроків від Китаю.

Очікування від переговорів

Бессент назвав нинішні мита «неприйнятними». Джерела повідомляють, що у разі успіху переговорів зниження мит може відбутися вже наступного тижня, що зменшить економічний тиск на обидві сторони.