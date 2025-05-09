Експорт Китаю у квітні зріс на 8,1%, попри падіння поставок до США на 21% через мита. Про це пише Bloomberg із посиланням на митну службу Китаю.
Китай компенсував падіння експорту до США зростанням поставок в Азію та ЄС
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Зміни у торгівлі
Поставки до США скоротилися на 21%, а імпорт із США — на 14% після введення взаємних мит у квітні. Проте Китай компенсував втрати, збільшивши експорт до Індії та країн АСЕАН на понад 20%, а до ЄС — на 8%. Загальний імпорт знизився на 0,2%, сформувавши торговельне сальдо у $96 мільярдів.
Економічні перспективи
Аналітики попереджають, що без зниження мит торгівля між США та Китаєм ($690 мільярдів у 2024 році) може суттєво скоротитися, що підвищить ціни для бізнесу та споживачів. Цими вихідними в Женеві відбудуться переговори між США (делегацію очолить Скотт Бессент) і Китаєм (Хе Ліфен). США планують знизити мита до рівня нижче 60%, очікуючи взаємних кроків від Китаю.
Очікування від переговорів
Бессент назвав нинішні мита «неприйнятними». Джерела повідомляють, що у разі успіху переговорів зниження мит може відбутися вже наступного тижня, що зменшить економічний тиск на обидві сторони.
Коментарі - 3
«Балабол здає назад, а скільки крику було… Make America great again! Ага вихлоп = 0.»
Ну, дід з Вашингтону мені теж не дуже довподоби, тому щодо балабола щось в цьому є, проте, він показав хто в світі головний, бо до нього саме приїхали укладати угоди і вести перемовини, з нами штати підписали угоду, а що ми отримуємо? по суті нічого, вони будуть нам тепер за наші ж гроші зброю продавати, ось вже він один раз зробив «Make America great again».
Далі, з Британією угоду уклали? Уклали. А штати це не та країна, хто буде укладати невигідні для себе економічні угоди.
Пекін теж поступово здає і не хоче загравати у тарифну війну з штатами, ну і вже повідомлялося, що Пекін і штати проведуть перемовини про деескалацію їх тарифної війни, врешті решт як результат швидше за все штати викуплять 50% або взагалі 100% тік-таку в штатах, ну і хто знає що ще дід з Вашингтону виторгує в Пекіну.
Дедоларизацію теж дід придавив, ніхто не біжить особливо від долара, та і альтернатив відверто кажучи немає.
Європа розірвала стосунки з штатами? Ні, вони так само залежні від штатів.
Тому, якщо будеш дивитися ширше, то зможеш можливо побачити, що дід з Вашингтону грає в довгострокову гру, це тільки в мультиках і в голові нашого найпотужнішого все за «два тижні» відбувається, а там дід веде перемовини, домовляється і виторговує кращі умови для своєї країни.
А про втрати грошей його прихильників, ну так ти коли відкриваєш бізнес, прибутки одразу йдуть?) Ні, ти можеш рік-два працювати в мінус, так і тут.