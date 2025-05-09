Курс валют на 9 травня: у банках євро зросло на 20 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці додав 7 копійок та 1 копійку у продажу. Євро додало у купівлі 20 копійок, а у продажу 19 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 1 копійку. Євро додало 15 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 46,50 грн, а продають за 47,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,41−41,50, євро — 46,93−47,23 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,53−41,58 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,70−46,74 грн/євро.

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