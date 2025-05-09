У «Дії» відновили послуги зміни та зняття з місця проживання

На порталі «Дія» знову доступні послуги зміни місця проживання та зняття з нього. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Деталі оновлення

«Відновили одразу дві послуги на порталі „Дія“ — вони стали ще зручнішими та ефективнішими», — зазначив Федоров. Зміна місця проживання тепер займає кілька хвилин і працює автоматично, якщо особа реєструється у власному житлі або житлі одноосібного власника, без відвідування ЦНАПів. Також відновлено зняття з місця проживання, що особливо актуально для студентів, які завершують навчання та виїжджають із гуртожитків.

Користь для користувачів

Федоров підкреслив зручність для студентів: «Під час сесії та завершення навчального року немає часу для поїздок у держустанови — тож скористайтеся послугою онлайн». Оновлення спрощує бюрократичні процеси та економить час.