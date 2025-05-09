НКЦПФР виключила компанію Гонзо Інвест із списку сумнівних проєктів й видала їй ліцензію

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) виключила ТОВ «Гонзо Інвест» зі списку сумнівних проєктів і видала компанії ліцензію на інвестиційне консультування. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Передісторія

У серпні 2023 року Gonzo Invest потрапила до SCAM-переліку через відсутність ліцензії та ознаки ненадійності. «Згодом компанія відреагувала на зауваження, подала необхідні документи та пройшла усі перевірки НКЦПФР», — зазначив Магомедов. Після цього Gonzo Invest отримала ліцензію та була виключена зі списку сумнівних проєктів.

Діяльність компанії

На сайті Gonzo Invest клієнтам пропонують відкривати рахунки на платформах, таких як Freedom Finance і Revolut, у рамках послуг із брокерських і фінансових операцій. Компанія позиціонує себе як інвестиційний консультант, що допомагає інвестувати в недооцінені активи.