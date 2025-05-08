Курс валют, зміцнення євро, війна та ФРС: чого чекати гривні цього тижня? (відео)

Що буде з курсом долара та євро з 8 по 14 травня? Чи втримається гривня під тиском торгових війн, геополітичної напруги та рішень Федеральної резервної системи США?

Олексій Козирев розкладає всі фактори, які впливатимуть на курси валют: від ситуації на фронтах до дій Національного банку України та обсягів інтервенцій.

Ми аналізуємо, як зміниться попит на валюту, як реагуватимуть банки й обмінники, і чи варто українцям готуватись до валютних гойдалок. Також у відео — прогнози щодо коливань курсу євро та долара найближчими днями, вплив карткових обмежень і стабілізаційних заходів НБУ.