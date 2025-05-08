США уклали торговельну угоду з Великобританією. Це перша домовленість із десятки країн, до яких запровадили мита. Про це повідомив президент США Дональда Трамп у соцмережі Truth Social.

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Подробиці

«З огляду на нашу багаторічну історію та загальну відданість, для нас велика честь, що саме першою є угода з Великобританією, про яку ми оголосили», — написав Трамп.

Трамп назвав угоду «повною і всеосяжною», яка зміцнить відносини між Вашингтоном і Лондоном на багато років у майбутньому. Він також додав, що низка інших угод перебуває на просунутому етапі переговорів і буде укладена пізніше.

Втім, економісти попереджають: йдеться не про повноцінний торговий договір, а лише про попередню домовленість на рівні адміністрації. Повноформатні міждержавні угоди, як правило, готуються роками та потребують ратифікації парламентами обох країн.