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8 травня 2025, 19:10

За 2024 рік нардепи отримали 7,1 млрд грн доходу — YouControl

Аналітики R&D-центру YouControl проаналізували декларації народних депутатів за 2023−2024 роки. Так, 387 депутатів у 2024 році задекларували вдвічі більші доходи, ніж у 2023-му, а середня зарплата зросла на 13%. Про це йдеться в новому дослідженні.

Аналітики R&D-центру YouControl проаналізували декларації народних депутатів за 2023−2024 роки.

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Загальна сума грошових активів нардепів у 2024 році сягнула 14,8 млрд грн, що на 3 млрд більше ніж у 2023-му.

Станом на 17.04.2025 року у Верховній Раді — 401 народний обранець. З них 11 парламентарів не мають оприлюднених декларацій за 2023−2024 рр. І ще 2 нардепи не оприлюднили декларації за 2024 рік.

Сукупний дохід 387 народних депутатів за 2024 рік становить 7,1 млрд грн, що майже в 2 рази більше, ніж вони отримали у 2023 році.

Як змінилися доходи

У 268 парламентарів доходи зросли в порівнянні з 2023 роком. Середній % зростання доходів становить 28%. Проте розподіл не рівномірний: доходи деяких збільшились несуттєво, а деякі народні обранці навпаки збільшили статки в понад 10 разів.

Найбільше за 2024 рік у % співвідношенні з 2023-м доходи збільшились у Вадима Столара (+94%), Ігоря Палиці (+87%) та Івана Чайківського (+87%).

Середня річна зарплата нардепів у 2024 році становила близько 747 тис грн, що на 13% більше ніж їхня середня зарплата у 2023 році.

У 2024-му у 153 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу, з них 43 депутати, у яких дохід складається виключно із зарплати. Найбільшу зарплату у 2024 році у 1,6 млн грн задекларував член фракції «Слуга Народу» Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком.

Загальна сума грошових активів народних депутатів України 9 скликання у 2024 році становила 14,8 млрд грн, що на 3 млрд грн більше ніж задекларували парламентарі у 2023 році. Понад 36% (5,4 млрд грн) від цієї суми припадає на грошові активи Петра Порошенка, а відповідно і сукупна сума таких активів є найбільшою серед усіх фракцій і груп у «Європейської Солідарності».

Друге місце за розміром грошових активів посідає фракція «Слуга Народу» в 2,16 млрд грн. Найбільші суми грошових активів серед членів цієї фракції задекларували Олександр Сова (245,1 млн грн) та Олег Семінський (162,4 млн грн).

Сукупна сума грошових активів членів групи «Відновлення України» у 2024 році складає майже 2 млрд грн. Понад 50% від цієї суми становлять грошові активи Вадима Столара.

Члени депутатської групи «Платформа за життя та мир» у 2024 році задекларували 1,6 млрд грн. Найбільші суми у Григорія Суркіса (631,7 млн грн) та Віталія Борта (397,2 млн грн).

Загальна сума грошових активів нардепів з групи «Партія «За майбутнє» у 2024 році становила майже 1,3 млрд грн. Таких активів на найбільшу суму вказали у своїх деклараціях Степан Івахів (650,9 млн грн) та Олександр Герега (269,8 млн грн). Останній є ключовою особою корпоративної групи «Епіцентр».

Сукупна сума кожної з інших фракцій та груп у Верховній Раді 9 скликання становить менше 1 млрд грн. Найменше грошових активів (124 млн грн) задекларували члени фракції «ГОЛОС».

10% народних депутатів України 9 скликання, тобто 40 осіб, є ключовими або пов’язаними особами 38 корпоративних груп в системі YouControl.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zephyr
zephyr
8 травня 2025, 20:02
#
А говорят что в Украине плохо живётся. Надо вкладываться не в акции фонды, а в депутатов
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