До закриття міжбанку курс долара зріс на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подорожчало на 19 копійок у купівлі та на 22 копійки у продажу.
8 травня 2025, 17:28
Курс валют на вечір 8 травня: євро стрімко зросло на міжбанку
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Відкриття 8 травня
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Закриття 8 травня
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Зміни
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41,45/41,48
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41,53/41,58
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8 /10
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46,78/46,79
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46,97/47,01
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19/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,12−41,79 грн. Євро купують за 46,70 грн, а продають за 47,39 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,48, євро — 47,12−47,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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