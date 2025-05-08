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8 травня 2025, 18:25

НБУ відновлює вимоги щодо оцінки банками кредитного ризику та планування діяльності

Національний банк відновлює окремі вимоги щодо оцінки банками кредитного ризику, підготовки планів відновлення діяльності, побудови системи управління ризиками. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк відновлює окремі вимоги щодо оцінки банками кредитного ризику, підготовки планів відновлення діяльності, побудови системи управління ризиками.
Фото: НБУ

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Зокрема, відновлюються вимоги Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями:

  • з 1 жовтня 2025 року знову застосовуватимуться ознаки події дефолту боржника, пов’язані із внесенням суттєвих змін до умов кредитних договорів, у тому числі з реструктуризацією боргу. Водночас ознаки дефолту не застосовуватимуться до реструктуризацій, проведених до 30 вересня 2025 року, за умови, якщо за такими реструктуризованими договорами дотримані умови, встановлені правилами роботи банків у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану. Кредити, що в цей період були реструктуризовані із застосуванням довгострокових інструментів, банки, як і раніше, зможуть не передавати на супроводження до підрозділу роботи з непрацюючими активами.
  • з 1 лютого 2026 року передбачається використання інформації з Кредитного реєстру Національного банку під час оцінки ризику боржника. Такий підхід сприятиме завершенню банками розпочатих реструктуризацій, ураховуючи строк повноцінного переходу на Кредитний реєстр Національного банку — 2.0.

Також Нацбанк відновлює тимчасово призупинені вимоги, встановлені в:

Положенні про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, а саме:

  • до 31 грудня 2025 року банки мають актуалізувати стратегію управління проблемними активами та оперативний план її реалізації і щорічно оновлювати їх надалі;
  • з 1 лютого 2026 року банки мають використовувати інформацію з Кредитного реєстру НБУ під час визначення переліку індикаторів раннього попередження;

Положенні про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах щодо відновлення з 01 жовтня 2025 року вимог з актуалізації банками / відповідальними особами банківських груп внутрішньобанківських / внутрішньогрупових документів щодо управління ризиками, а також здійснення стрес-тестування ризиків банку та верифікації вартості майна;

Положенні про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп, а саме вимоги до банків використовувати специфічний та комбінований сценарії для здійснення стрес-тестування під час оновлення планів відновлення діяльності банку зі встановленням таких особливостей:

  • системно важливі банки та банки, які є відповідальними особами банківських груп, оновлюють плани відновлення діяльності щорічно та в разі настання подій / обставин, що призвели до суттєвих змін у діяльності банку, починаючи з 2025 року;
  • інші банки оновлюють плани відновлення діяльності банку один раз на два роки, починаючи з 2026 року, а в разі настання подій / обставин, що призвели до суттєвих змін у діяльності банку, починаючи з 2025 року.

Зазначені зміни затверджені постановою правління НБУ від 6 травня 2025 року № 52, більшість із них набрали чинності з 8 травня 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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