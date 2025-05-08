За підсумками першого кварталу 2025 року, титул найпопулярнішого автомобіля у світі здобула Toyota Corolla. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на focus2move.
8 травня 2025, 18:07
Назване найпопулярніше авто у світі за підсумками першого кварталу
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Глобальні продажі цієї моделі склали 244 751 од. Отже, відносно аналогічного періоду минулого року попит на нові Toyota Corolla скоротився на 13,5%.
Найпопулярніші авто
Топ-10 найбільш продаваних моделей у світі:
- Toyota Corolla — 244 751 од. (-13,5%);
- Toyota RAV4 — 242 190 од. (-0,6%);
- Ford F-Series — 225 501 од. (+24%);
- Tesla Model Y — 191 193 од. (-33,6%);
- Honda CR-V — 180 452 од. (-0,3%);
- Chevrolet Silverado — 150 164 (-8%);
- Hyundai Tucson — 148 511 од. (+1%);
- Tesla Model 3 — 139 901 од. (+24,2%);
- Toyota Hilux — 136 420 (+0,5%);
- Toyota Camry — 136 233 од. (+0,5%).
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Джерело: Мінфін
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