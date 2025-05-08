Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA. Про це в телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави», — написав Шмигаль.

За його словами, цей транш — частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю.

«Вдячні ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікуємо на наступний крок — повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства росії», — підсумував він.

Нагадаємо

ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, із яких внесок ЄС становить 18,1 млрд євро ($20 млрд).

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 5 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні — 50,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету.