Наскільки зросла торгівля України з ЄС у 2024 році — дані Євростату

У 2024 році Європейський Союз експортував до України товарів на суму 42,8 млрд євро та імпортував на 24,5 млрд євро, що призвело до позитивного сальдо торговельного балансу в розмірі 18,3 млрд євро. Про це свідчать дані Євростату.

У порівнянні з 2023 роком, експорт та імпорт зросли на 9,4% та 7% відповідно.

Основними експортними товарами були:

мінеральне паливо (6,8 млрд євро),

електрообладнання (4,3 млрд євро),

машини (4,2 млрд євро).

Порівняно з 2021 роком, експорт мінерального палива зріс найбільше (на 4,1 млрд євро), оскільки попередній імпорт цього палива до України з росії та білорусі скоротився і був частково замінений імпортом з ЄС.

Ключовими групами товарів, імпортованими з України у 2024 році, були:

сільськогосподарська продукція, така як зернові (4,4 млрд євро),

тваринні або рослинні жири та олії (3,1 млрд євро),

олійне насіння та продукти їх переробки (2,5 млрд євро).

Порівняно з 2021 роком імпорт зернових культур збільшився на 2,7 млрд євро, тваринних або рослинних жирів та олій — на 1,0 млрд євро, а олійного насіння та продукти їх переробки — на 1,1 млрд євро.