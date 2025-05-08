Попереду зростання: 4 криптовалюти можуть перетворити 1000 $ на 90 000$ і випередити (SOL) та (XRP)

Інвестори завжди шукають наступних зірок криптовалютного ринку. Окрім таких відомих імен, як Solana і Ripple , є й менш відомі монети, які можуть принести значний прибуток. У цій статті ми розглянемо чотири криптовалюти, які можуть перетворити інвестицію в розмірі 1000 доларів на 90 000 доларів, представивши можливості, які можуть перевершити вже відомих гравців.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 13 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить 0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі попереднього продажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий менталітет співзвучний спортсменам і шанувальникам спорту. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну популярну мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse все вирішує спільнота. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни і об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Pi Network (PI)

Pi Network (PI) торгується в діапазоні від 0,55 до 0,64 долара. За останній тиждень його ціна зросла на 1,41%. За останній місяць вона знизилася на 5,36%, а за шість місяців — на 16,49%. 10-денна проста ковзна середня становить 0,58 долара, що трохи нижче за 100-денну середню в 0,59 долара.

Технічні індикатори показують неоднозначні сигнали. Індекс відносної сили становить 56,84, що свідчить про помірний імпульс. Стохастичний осцилятор знаходиться на рівні 80,41, наближаючись до зони перекупленості. Рівень MACD становить -0,0002983, що вказує на мінімальний тиск з боку продавців.

Якщо ціна PI підніметься, вона може досягти найближчого рівня опору в 0,69 долара, що становить зростання приблизно на 8%. Пробиття цього рівня може підштовхнути ціну до другого рівня опору на рівні 0,78 долара, що потенційно становить 22% зростання від поточного рівня. Якщо ціна впаде, вона може знайти підтримку на рівні 0,51 долара, що становить зниження приблизно на 7%. Наступна підтримка знаходиться на рівні 0,41 долара, що буде значним падінням. Трейдери стежать за цими рівнями, щоб передбачити наступний крок PI.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) останнім часом демонструє значне зростання. За останні шість місяців його ціна підскочила на 754,4%. За останній місяць вона зросла на 107,98%. Навіть за останній тиждень HYPE подорожчав на 14,72%.

Наразі HYPE торгується в діапазоні від 17,36 до 22,00 доларів. Він наближається до першого рівня опору на рівні 24,08 доларів. Якщо він проб'є цей рівень, наступною ціллю стане 28,72 долара. З іншого боку, рівні підтримки знаходяться на 14,80 і 10,16 долара. Середня ціна за 10 днів становить 21,06 долара, що трохи вище середньої ціни за 100 днів (20,53 долара), що вказує на зростання.

Індикатори показують позитивні ознаки. Індекс відносної сили становить 63,91, що нижче порогу перекупленості. Стохастичний показник становить 89,04, що вказує на імпульс. Рівень MACD становить 0,2602, що підтверджує оптимістичний прогноз. На основі цих даних HYPE може продовжити зростання і протестувати вищі рівні опору.

Sui (SUI)

Sui (SUI) останнім часом продемонстрував значне зростання. За останній місяць його ціна підскочила на 77%, що свідчить про сильний бичачий імпульс. За останні шість місяців монета подорожчала на 46,29%. Незважаючи на незначне зниження на 3,87% за останній тиждень, загальний тренд залишається позитивним.

Поточний ціновий діапазон SUI становить від 2,99 до 3,71 долара. Вона торгується вище своєї 100-денної простої ковзної середньої в 3,32 долара і близько до своєї 10-денної середньої в 3,39 долара. Індекс відносної сили (RSI) становить 56,82, що вказує на нейтральні ринкові умови. Стохастичний осцилятор знаходиться на рівні 79,77, що свідчить про наближення монети до зони перекупленості.

З найближчим рівнем опору на рівні 4,15 долара, прорив може підштовхнути SUI до наступного опору на рівні 4,87 долара, що дасть потенційний приріст понад 30% від поточних цін. Найближчий рівень підтримки знаходиться на рівні 2,71 долара, і утримання вище цього рівня має вирішальне значення для продовження висхідного руху. З огляду на останні результати та технічні показники, SUI має потенціал для подальшого зростання.

Висновок

PI, HYPE і SUI є перспективними, але XYZ прагне до зростання, об'єднуючи спортивних фанатів у спільноті, яка поєднує меми та спорт із чітким планом дій для довгострокового успіху.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) можна знайти тут:

https://xyzverse.io/

https://t.me/xyzverse