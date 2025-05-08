Збитки від хакерських атак у квітні склали понад $357 млн

У квітні 2025 року збитки від хакерських атак у криптосекторі сягнули $357,11 млн, за даними аналітичної платформи PeckShield. Усього зафіксували 18 масштабних інцидентів за місяць, пише incrypted.

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Що відомо

Експерти зазначили, що частину коштів вдалося повернути — команди zkSync, KiloEx і Term Labs спільними зусиллями відновили близько $14,4 млн. За їхніми даними, найбільшими втратами за підсумками квітня стали:

несанкціонований переказ біткоїнів — збитки понад $330,7 млн;

експлойт на KiloEx — $7,5 млн. Команда відновила кошти;

злом платформи Loopscale — $5,8 млн;

експлойт на zkSync — $5,4 млн. Збитки компенсували;

атака на фронтенд MorphoLabs — $2,6 млн.

Зазначимо, на початку квітня платіжна платформа UPCX зазнала мережевої атаки, внаслідок якої зловмисник вкрав $70 млн у токенах UPC.

Також протягом місяця стало відомо про нові види хакерських атак. Співзасновник проєкту Manta Network Кенні Лі розповів про те, як його спробували зломати, використовуючи месенджер Zoom.

Криптотрейдер Джейкоб Кенфілд (Jacob Canfield) заявив про новий вид шахрайства, пов’язаний з гаманцями Ledger.

Нагадаємо

У I кварталі 2025 року в криптосекторі відбулося понад 60 хакерських атак. Збитки від них склали $1,63 млрд.