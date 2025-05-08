Україна у квітні зменшила імпорт електроенергії на 31%

У квітні порівняно із березнем Україна скоротила імпорт електроенергії на 31% — до 187 тис. МВт-год. Експорт збільшився на 99% — до 151,6 тис. МВт-год. Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

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«Поставки за кордон збільшились майже вдвічі — на 99% до 151,6 тис. МВт-год. порівняно з березнем. […] Обсяги імпорту електроенергії зменшилися на 31% до 187 тис. МВт-год. порівняно з березнем 2025 року «, — йдеться в повідомленні.

У DiXi Group зауважили, що сукупний обсяг імпорту у квітні все ще перевищує експорт на 19%.

Звідки імпортували

Зазначається, що 45% імпорту (83,1 тис МВт-год.) надійшло з Угорщини; по 18% — зі Словаччини та Польщі (по 34,2 тис. МВт-год.); 13% (24,5 тис. МВт-год.) — з Румунії; 6% (11 тис. МВт-год.) — із Молдови.

Куди експортували

Найбільше експортували електрику до Угорщини — 38% або 57,1 тис. МВт-год. До Молдови надійшло 52,8 тис. МВт-год. (35%), до Румунії — 23,3 МВт-год. (15%), до Словаччини — 18,4 МВт-год. (12%). Експорт електрики до Польщі відсутній із середини березня.

Нагадаємо

У березні порівняно із лютим Україна збільшила імпорт електроенергії на 11% — до 272,3 тис. МВт-год. Експорт збільшився у 2,3 раза — до 76,3 тис. МВт-год.