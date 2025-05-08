У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 5 копійок та додав 9 копійок у продажу. Євро додало у купівлі 10 копійок, а у продажу не змінилося.
8 травня 2025, 10:27
Курс валют на 8 травня: в банках долар додав 9 копійок, євро — 10 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,79 грн. Євро купують за 46,70 грн, а продають за 47,45 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,35−41,48, євро — 47,15−47,37 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,45−41,48 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,78−46,79 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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