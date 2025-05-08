Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 200 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 961 970 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 травня 2025, 8:16
Втрати ворога за 7 травня: 1200 російських окупантів, 2 танки та 141 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько/ about 961970 (+1200) осіб,
- танків — 10782 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 22429 (+10) од,
- артилерійських систем — 27552 (+50) од,
- РСЗВ — 1379 (+1) од,
- засоби ППО — 1156 (+1) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35407 (+141),
- крилаті ракети — 3197 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 47604 (+120) од,
- спеціальна техніка — 3875 (+2)
Джерело: Мінфін
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