США посилюють контроль над інвестиціями в Китай

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що працює з американськими законодавцями над створенням чітких правил контролю зовнішніх інвестицій у Китай. Про це він повідомив під час слухань у Комітеті з фінансових послуг Палати представників США, передає Bloomberg.

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Деталі

«Ми обговорювали важливість встановлення чітких кордонів — або зелене, або червоне світло, без жовтої зони — для зовнішніх інвестицій», — зазначив Бессент, пояснивши, що програма безпеки в галузі зовнішніх інвестицій є важливим інструментом національної безпеки.

За його словами, вона спрямована на те, щоб Китайська Народна Республіка не могла скористатися перевагами американського капіталу.

Раніше на інших слуханнях у Палаті представників Бессент наголосив, що будь-яке відповідне законодавство має передбачати достатню гнучкість, щоб нові правила могли бути «стійкими». Він також зазначив, що питання «вимагає нюансів».

За словами міністра, його команда продовжує роботу з інформування інвестиційної спільноти щодо параметрів програми.

«Ми вдячні за інтерес із боку Конгресу. І хоча законодавчі заходи будуть важливими та корисними, нам потрібно трохи більше часу для доопрацювання», — додав він.

Хоча Комітет із іноземних інвестицій у США (CFIUS) вже давно має право блокувати угоди, пов'язані з іноземними інвестиціями в американські активи, останніми роками у Вашингтоні все частіше обговорюється необхідність обмежувати і відтік американського капіталу за кордон, нагадує Bloomberg.

«Це новий інструмент національної безпеки, за допомогою якого ми обмежуємо КНР у використанні переваг американських грошей», — сказав Бессент.

Крім того, міністр відповів на питання щодо законопроєкту щодо можливого збільшення частки китайського юаня в кошику валют спеціальних прав запозичення (SDR) Міжнародного валютного фонду.

У 2015 році фонд схвалив приєднання юаня до цього кошика, надавши йому нового статусу світової резервної валюти.

«Я готовий працювати з Конгресом з цього питання — щоб визначити, чи потрібні додаткові законодавчі заходи для реагування на дії Китаю, чи їх можна буде врегулювати через торгові переговори», — заявив Бессент.

Нагадаємо

Спеціальні права запозичення (СДР) — це процентний міжнародний резервний актив, створений МВФ у 1969 році на додаток до існуючих валютних резервів країн-членів.

СПЗ не є валютою або зобов'язанням МВФ, але є потенційною вимогою до вільно використовуваних валют країн-членів. Їхня вартість розраховується щодня на основі кошика з п'яти валют — долара США, євро, юаня, єни та фунта стерлінгів. СДР застосовуються у розрахунках між країнами та у звітності МВФ, а також при наданні кредитів.