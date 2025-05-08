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8 травня 2025, 9:58

Долару загрожує лавина азіатських продажів на $2,5 трлн — дослідження

Долару США загрожує лавина азіатських продажів на $2,5 трлн через скорочення країнами Азії вкладень в американську валюту. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дослідження інвестиційної компанії Eurizon SLJ Capital.

Долару США загрожує лавина азіатських продажів на $2,5 трлн через скорочення країнами Азії вкладень в американську валюту.
Фото: depositphotos

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Деталі

На думку експертів Eurizon SLJ Capital, азіатські експортери та інвестори, можливо, накопичили «надзвичайно великий» запас доларів за останні роки.

У міру посилення торгової війни деякі азіатські інвестори можуть репатріювати частину коштів або постаратися застрахуватися від послаблення американської валюти, що може призвести до розпродажів долара.

«Ми підозрюємо, що доларові накопичення азіатських експортерів та інституційних інвесторів можуть бути надзвичайно великими — можливо, близько $2,5 трлн або близько того — і створювати серйозні ризики для курсу долара щодо цих азіатських валют», — повідомили в компанії.

У світі існує важливий дисбаланс, який ставить долар у вразливе становище, вважають Eurizon SLJ Capital.

Привабливість долара падає

Довгострокова привабливість долара як світової резервної валюти перебуває під загрозою, оскільки зусилля президента США Дональда Трампа щодо розбудови світового торговельного порядку спонукають інвесторів переглянути свої торгові стратегії, пише агентство.

Індекс долара, який розраховує агентство Bloomberg (BBDXY), впав приблизно на 8% порівняно з лютневим максимумом. Усі азіатські валюти зміцнилися по відношенню до долара за останній місяць.

Американська валюта опинилася під тиском після так званого дня звільнення 2 квітня, коли Трамп оголосив про плани ввести взаємні імпортні мита на товари практично всіх країн світу (211 держав і територій).

З моменту повернення президента Дональда Трампа до Білого дому ще один індекс долара — DXY, який відстежує динаміку долара по відношенню до шести валют країн — основних торгових партнерів США, впав майже на 9%, а постійні коливання тарифної політики негативно впливають на настрої інвесторів, пише Reuters.

На думку більшості валютних стратегів, опитаних Reuters, привабливість долара як безпечної гавані для капіталу знижується. За їхніми прогнозами, наступного року американська валюта продовжуватиме дешевшати на тлі побоювань економічного спаду в США.

За словами експерта Standard Chartered Стіва Енгландера, ринки дуже стурбовані довгостроковими перспективами курсу долара та його статусу як безпечної гавані для капіталу. Це схоже на зраду довіри з боку друга. Ви можете заперечити, що це не мало значення або що ви не мали на увазі, але ваш друг все одно це пам'ятає. Саме в такому становищі зараз перебуває долар щодо міжнародної довіри", — упевнений Стів Енгландер.

Експерти, опитані Reuters, прогнозують, що курс ієни та швейцарського франка, які цього року виросли майже на 10%, за наступні 12 місяців зростуть ще на 2,8% та 0,4% відповідно.

Згідно з опитуванням, у найближчі шість місяців євро подорожчає до $1,14, а у найближчі 12 місяців його курс може піднятися до $1,16.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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