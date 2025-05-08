У додатку «Резерв+» автоматично продовжено відстрочки від мобілізації для тих, хто отримав їх онлайн. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
8 травня 2025, 9:17
Важливе оновлення: У «Резерв+» автоматично продовжено відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн
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Що відомо
«Важливе оновлення у „Резерв+“. Автоматично продовжили відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн. Оновлена дата вже має відображатися в „Резерв+“ у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю», — написала вона.
Також, за її словами, Уряд ухвалив постанову № 560, яка передбачає, що:
- У «Резерв+» можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно, без електронного підпису керівника ТЦК.
- ТЦК більше не відправлятимуть на ВЛК людей з інвалідністю.
Джерело: Мінфін
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