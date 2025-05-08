Важливе оновлення: У «Резерв+» автоматично продовжено відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн

У додатку «Резерв+» автоматично продовжено відстрочки від мобілізації для тих, хто отримав їх онлайн. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Що відомо

«Важливе оновлення у „Резерв+“. Автоматично продовжили відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн. Оновлена дата вже має відображатися в „Резерв+“ у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю», — написала вона.

Також, за її словами, Уряд ухвалив постанову № 560, яка передбачає, що:

У «Резерв+» можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно, без електронного підпису керівника ТЦК.