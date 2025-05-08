У квітні від випуску держоблігацій Мінфін залучив понад 45 млрд грн

У квітні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 45 млрд грн в еквіваленті: 37 млрд грн та $192 млн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства.

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Аукціони ОВДП

Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП. Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

16 квітня Міністерство фінансів вдруге провело аукціон з обміну облігацій (switch аукціон) внутрішньої державної позики, який пройшов з високим попитом з боку учасників ринку.

За результатами аукціону, було подано заявок на загальну суму понад 13,4 млрд грн, з яких задоволено — 10 млрд грн. В обмін на резервні ОВДП із погашенням 21 травня 2025 року інвесторам запропоновано випуск резервних облігацій з терміном обігу до 25 жовтня 2028 року, номінальною дохідністю 15,01% річних та купонним платежем 75,05 грн кожні півроку.

ОВДП в обігу

Станом на 1 травня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,82 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,7%) та НБУ (37,1%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 9,5% та 4,7% відповідно. Частка нерезидентів складає 1%, страхових компаній — 1%, а територіальних громад — 0,03%.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 травня 2025 року до 1 травня 2024 року) зріс на 16% до 258 млрд грн.

Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 4,7% станом на початок травня 2025 року (у травні 2024 року — 3,8%).

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у квітні дорівнювала 16,5%, у доларі — 4,2%.

У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже 148 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 1,6 трлн грн в еквіваленті.