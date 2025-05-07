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7 травня 2025, 16:27

Сильний євро посилює проблеми європейських експортерів — Financial Times

Європейські компанії б'ють на сполох через сильний євро, оскільки різке зростання єдиної валюти по відношенню до долара цього року створює нову загрозу для експортерів, які вже стикаються з тарифами президента США Дональда Трампа, пише газета Financial Times.

Європейські компанії б'ють на сполох через сильний євро, оскільки різке зростання єдиної валюти по відношенню до долара цього року створює нову загрозу для експортерів, які вже стикаються з тарифами президента США Дональда Трампа, пише газета Financial Times.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЗа даними фінансових аналітиків, такі великі гравці як німецька SAP, автовиробник Porsche, пивоварний концерн Heineken та французький промисловий гігант Schneider Electric попередили інвесторів про можливий негативний вплив на фінансові показники після зростання євро більш ніж на 9% до трирічного максимуму.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За даними фінансових аналітиків, такі великі гравці як німецька SAP, автовиробник Porsche, пивоварний концерн Heineken та французький промисловий гігант Schneider Electric попередили інвесторів про можливий негативний вплив на фінансові показники після зростання євро більш ніж на 9% до трирічного максимуму. На ранок 7 травня курс долара по відношенню до євро знаходиться на позначці $1,1362 за 1 євро.

Поточне зміцнення європейської валюти, яке може стати найкращим річним показником проти долара з 2017 року, суттєво підриває експортний потенціал європейських виробників на американському ринку, де вже спостерігаються ознаки скорочення споживчих витрат на тлі торгової напруги.

США ввели тарифи у відповідь у розмірі 20% на європейські товари на початку квітня, згодом знизивши їх до 10% для проведення переговорів. Головний економіст Deutsche Bank у Німеччині підкреслив, що «сильний євро посилює тарифний шок», серйозно впливаючи на конкурентоспроможність компаній у міжнародній торгівлі.

Аналітики HSBC нещодавно знизили прогноз зростання прибутку для компаній індексу FTSE Europe до 2,9%, попереджаючи про значний вплив євро, що зміцнився, на закордонні доходи. Незважаючи на використання валютних хеджів, багато компаній повідомляють інвесторам, що тривале ралі євро неминуче призведе до зменшення прибутку.

Фінансовий директор SAP зазначив, що кожне зміцнення курсу євро до долара на $0,01 зменшує річний виторг компанії на 30 млн євро. Heineken прогнозує втрати до 180 млн євро скоригованого чистого прибутку через зміцнення євро до різних валют, включаючи мексиканське песо.

Schneider Electric очікує зниження річного виторгу до 1,25 млрд євро через валютні коливання, а Porsche визнає певний вплив на бізнес з огляду на важливість північноамериканського ринку. Компанія HelloFresh попередила, що підвищення курсу з планового $1,04 до $1,14 знизить операційний прибуток на 28 млн євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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