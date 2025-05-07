Tesla втрачає позиції в Китаї: продажі падають сьомий місяць поспіль

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Падіння продажів Tesla

У квітні Tesla відвантажила 58 459 автомобілів Model 3 і Model Y зі свого заводу в Шанхаї, що на 6% менше, ніж у квітні 2024 року, за даними Китайської асоціації легкових автомобілів. У першому кварталі 2025 року продажі Tesla в Китаї стали найнижчими за три роки. На інших ринках ситуація також погіршується: у Франції зареєстровано лише 863 авто, а в Австралії — 500, що на 76% менше, ніж торік.

Конкуренція та ринок

BYD, головний конкурент Tesla в Китаї, у квітні досяг найкращого місячного результату 2025 року і планує поставити 5,5 мільйона автомобілів за рік. Загалом ринок електромобілів і гібридів у Китаї зростає: у квітні очікується 1,14 мільйона одиниць, що на 42% більше, ніж торік. «Найбільший тиск на Tesla в Китаї чинить компанія BYD», — зазначає Bloomberg.