Податкова анонсувала нові методи оцінки податкового навантаження в регіонах

Державна податкова служба вдосконалює методику розрахунку податкового навантаження з урахуванням специфіки регіонів. Про це заявив голова ДПС Руслан Кравченко під час зустрічі з підприємствами та бізнес-асоціаціями Івано-Франківщини.

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За його словами, важливим питанням є істотна різниця в податковому навантаженні між регіонами в межах однієї галузі.

«На жаль, до сьогодні не існувало уніфікованих підходів до розрахунку податкового навантаження по регіонах. Команда ДПС вже працює над розробкою справедливих підходів, які враховуватимуть особливості ведення господарської діяльності в різних регіонах», — зазначив Кравченко.

Він додав, що конкретні пропозиції для бізнесу очікуються вже до кінця травня.

Учасники зустрічі також обговорили ветеранську політику, блокування податкових накладних, виконання судових рішень, віднесення до ризикових, а також про перегляд критеріїв роботи «Клубу білого бізнесу».