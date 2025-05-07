Фонд гарантування завершує виплати вкладникам Фідобанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) через 30 днів припинить виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам Фідобанку. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Зазначається, що після завершення ліквідаційної процедури Фідобанку ФГВФО склав ліквідаційний баланс та звіт станом на 1 травня 2025 року.

Процедура припинення виплат гарантованої суми відшкодування триватиме не більше тридцяти днів з моменту оприлюднення оголошення, після чого ліквідаційний баланс буде затверджено, а виплати вкладникам повністю припинено.

У Фонді закликали вкладників Фідобанку, які ще не отримали відшкодування за своїм вкладом, звернутись до банків-агентів Фонду за гарантованою сумою.

Зазначається, що спадкоємці вкладників мають лише 20 днів, щоб подати документи на отримання коштів. Вони повинні надіслати до Фонду письмову заяву та свідоцтво про право на спадщину. Після цього терміну жодні звернення розглядатися не будуть.

«Суми відшкодування за заявами, що надійшли до Фонду після спливу двадцятиденного строку після оприлюднення інформації про майбутнє затвердження ліквідаційного балансу, Фондом не виплачуються», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що 19 липня 2016 року НБУ відкликав банківську ліцензію і розпочав ліквідацію Фідобанку.