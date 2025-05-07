НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії «Стідва» через відмову у перевірці

Національний банк анулював ліцензію ТОВ «ФК «Стідва» на послуги кредитування та факторингу через відмову компанії співпрацювати з перевіркою. Про це повідомила пресслужба НБУ .

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Причина рішення

Комітет із нагляду НБУ ухвалив рішення 5 травня 2025 року після того, як у березні-квітні компанія не надала необхідних документів для інспекційної перевірки. «Фінустанова не надала перевіряльникам необхідних документів, інформації та письмових пояснень», — зазначає НБУ. Це унеможливило перевірку і стало підставою для відкликання ліцензії, яка набирає чинності після офіційного повідомлення компанії.

Що відомо про «Стідва»

ТОВ «ФК «Стідва» засноване у 2021 році зі статутним капіталом 5 мільйонів гривень. Кінцева бенефіціарна власниця — Олена Сусідка. Компанія займалася кредитуванням, факторингом, фінансовим лізингом і грошовим посередництвом. У реєстрі зазначено чотири види її діяльності.