Штат Нью-Гемпшир ухвалив закон, що дозволяє включати біткоїн до державних резервів, ставши першим у США з таким рішенням. Про це пише Business Insider.
7 травня 2025, 13:37
Нью-Гемпшир став першим штатом США, який дозволив інвестувати в біткоїн для валютних резервів
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Деталі закону
Законопроєкт HB302 дозволяє штату інвестувати до 5% державних коштів у цифрові активи з капіталізацією понад $500 мільярдів (наразі це лише біткоїн) та дорогоцінні метали. Закон набере чинності через 60 днів.
Контекст у США
Подібні ініціативи в інших штатах, таких як Монтана, Вайомінг і Пенсільванія, не були успішними, а Флорида відкликала свій законопроєкт. На федеральному рівні адміністрація Трампа створила національний біткоїн-резерв, але лише з наявних урядових монет, без нових закупівель.
Джерело: Мінфін
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