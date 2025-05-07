Продаж чіпів у світі в першому кварталі зріс на 18,8%

Світові продажі чіпів у першому кварталі зросли на 18,8% щодо того ж періоду минулого року і склали $167,7 млрд. Такі дані Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA — Semiconductor Industry Association). При цьому, порівняно з четвертим кварталом 2024 року, вони знизилися на 2,8%, повідомляється в прес-релізі.

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«Глобальний попит на напівпровідники залишається високим», зокрема, завдяки США, зазначив президент і головний виконавчий директор SIA Джон Ньюфер, слова якого наводяться в повідомленні.

Продажі чіпів у березні склали $55,9 млрд, що є найкращим обсягом для цього місяця за час ведення розрахунків. Щодо березня минулого року вони збільшились майже на 19%, порівняно з лютим поточного року — на 2%.

Продажі у Північній та Південній Америці у березні злетіли майже у півтора рази (на 45,3%) у річному вираженні. Зростання в Китаї склало 7,6%, в Японії — 5,8%, в Азіатсько-Тихоокеанському та інших регіонах — 15,4%. Тим часом у Європі вони знизилися на 2%.

Реалізація чіпів щодо лютого зменшилася у Північній та Південній Америці на 0,4%, у Японії — на 0,4%. При цьому в Європі було зафіксовано зростання на 5,7%, у КНР — на 2,4%, в АТР — на 3,6%.

SIA включає близько 99% американських виробників напівпровідникової галузі та близько 66% виробників чіпів з інших країн.