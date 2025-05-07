Продажі Tesla в Європі у квітні продовжили падіння

У Європі продажі електромобілів Tesla у квітні продовжили падіння, незважаючи на те, що американська компанія випустила оновлену версію своєї найпопулярнішої моделі — позашляховика Model Y.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У Великобританії у квітні було зареєстровано 512 нових машин Tesla, що на 62% менше, ніж у квітні 2024 року, за даними британського Товариства виробників та продавців автомобілів (SMMT).

У Німеччині продаж Tesla знизився на 45,9% — до 885 одиниць, повідомило Федеральне автотранспортне відомство (KBA).

Падіння в інших європейських державах було ще значнішим: у Швеції — на 81%, у Нідерландах — на 74%, у Данії — на 67%, у Франції — на 59%.

Загалом зниження продажів Tesla було зафіксовано на восьми із десяти найбільших авторинків Європи.