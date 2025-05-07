США та Китай проведуть перші переговори на тлі торгової війни

США та Китай анонсували перші торговельні переговори з початку торгової війни, розв’язаної Дональдом Трампом. Про це пише Financial Times, зазначаючи, що це перший позитивний сигнал для бізнесу.

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Деталі переговорів

Зустріч відбудеться в Женеві: американську делегацію очолять міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Ґрір, китайську — віцепрем'єр Хе Ліфен. Переговори заплановані на суботу та неділю і стануть першою високорівневою взаємодією після інавгурації Трампа в січні. «Йдеться про зниження напруги, а не про велику торговельну угоду», — заявив Бессент в інтерв'ю Fox News.

Ескалація тарифів

Після повернення до влади Трамп ввів 20% мита на китайські товари, а 2 квітня оголосив глобальні взаємні мита. Згодом мита на Китай зросли до 125%, а разом із фентаніловим митом ставка сягнула 145%. Китай у відповідь запровадив 125% мита на американські товари з 12 квітня. За оцінками СОТ, товарообіг між країнами може скоротитися на 80%, а світовий ВВП — на 7% через поділ економік на блоки.

Очікування від переговорів

Китай погодився на діалог після натяків США на можливе зниження тарифів. «Міністерство комерції Китаю зазначило, що рішення було прийнято з урахуванням глобальних очікувань», — пише FT. Переговори можуть стати першим кроком до деескалації, хоча широкої угоди не очікують.