У середу на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 10 копійок та 3 копійки у продажу. Євро втратило у купівлі 14 копійок, а у продажу 3 копійки.
7 травня 2025, 10:37
Курс валют на 7 травня: долар та євро в банках дешевшають
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках додав 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Євро додало 6 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,12−41,79 грн. Євро купують за 46,72 грн, а продають за 47,42 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,31−41,40, євро — 47,17−47,37 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,40−41,43 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,10−47,12 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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