Uber купує турецький сервіс доставки їжі за $700 млн

Американська Uber Technologies придбала 85% сервісу доставки Trendyol GO у турецької Trendyol Group в межах угоди на суму близько $700 млн. Про це пише Forbes.ua з посиланням на Turkey Today.

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Що відомо

Trendyol Go, підрозділ доставки їжі компанії Trendyol Group (належить Alibaba), у 2024 році виконав понад 200 млн замовлень на $2 млрд, що на 50% більше, ніж торік. У сервісі зареєстровано 90 000 ресторанів і 19 000 кур'єрів.

Очікується, що угода завершиться у другій половині 2025 року. Користувачі зможуть продовжувати використовувати додаток Trendyol Go, а Uber поступово інтегруватиме функції Uber Eats.