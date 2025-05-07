Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 270 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 960 770 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 травня 2025, 8:16
Втрати ворога за 6 травня: 1270 російських окупантів, 3 танки та 145 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 960770 (+1270) осіб,
- танків — 10780 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 22419 (+3) од,
- артилерійських систем — 27502 (+71) од,
- РСЗВ — 1378 (+0) од,
- засоби ППО — 1155 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35266 (+124),
- крилаті ракети — 3197 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 47484 (+131) од,
- спеціальна техніка — 3873 (+0)
Джерело: Мінфін
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