До закриття міжбанку курс долара впав на 13 копійок у купівлі та продажу. Євро впало на 3 копійки у купівлі та продажу.
6 травня 2025, 17:25
Курс валют на вечір 6 травня: долар подешевшав на міжбанку на 13 копійок
► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 6 травня
|
Закриття 6 травня
|
Зміни
|
41,53/41,56
|
41,40/41,43
|
13 /13
|
47,03/47,05
|
47,00/47,02
|
3/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,22−41,82 грн. Євро купують за 46,85 грн., а продають за 47,45 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,30−41,40, євро — 47,11−47,30 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі