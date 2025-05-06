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6 травня 2025, 18:16

Бізнес отримав майже 200 млн грн на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Державна служба зайнятості виплатила 197 млн гривень 2400 роботодавцям, які облаштували робочі місця для людей з інвалідністю. Завдяки такій допомозі вдалося створити комфортні умови праці для 2745 працівників з інвалідністю. Про це йдеться у повідомленні служби.

Державна служба зайнятості виплатила 197 млн гривень 2400 роботодавцям, які облаштували робочі місця для людей з інвалідністю.

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Де користуються найактивніше компенсаціями

Найактивніше користуються такими компенсаціями від держави підприємства у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Києві. Сьогодні середній розмір компенсації становить близько 79 тисяч гривень.

Максимальні суми компенсацій: 120 тисяч грн — для осіб з інвалідністю І групи; 80 тисяч грн — для осіб з інвалідністю ІІ групи.

Як отримати

Отримати компенсацію можуть всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей з інвалідністю. Також компенсація поширюється на ситуації, коли працівник з інвалідністю повертається на своє робоче місце після служби в армії.

Хто може отримати

Компенсацію можуть отримати й ті, хто облаштовує робоче місце для власної діяльності:

  • ФОП та самозайняті особи з інвалідністю, які зареєстрували свою діяльність після 18 березня 2025 року
  • Ветеранські ФОП з інвалідністю та самозайняті ветерани з інвалідністю, які зареєстрували або відновили свою діяльність після 18 березня 2025 року

Компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцем допоміжні засоби, наприклад, на спеціалізовані меблі, транспортери для піднімання сходами з електроприводами, брайлівські клавіатури та портативні пристрої, допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити та інші товари.

Як подати заяву

Роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів з дати працевлаштування/повернення на роботу особи з інвалідністю, державної реєстрації ФОП.

Подати заявку можна онлайн на порталі «Дія» або офлайн у своєму центрі зайнятості.

Рішення про надання компенсації приймається впродовж 10 робочих днів.

Кошти за облаштування робочого місця надійдуть на рахунок роботодавця впродовж 5 робочих днів після схвалення заяви.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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