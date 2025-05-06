Нафтогаз сплатить до держбюджету 8,8 мільярда гривень дивідендів за 2024 рік

Кабмін затвердив розподіл чистого прибутку НАК «Нафтогаз України» за результатами діяльності за 2024 рік, що передбачає виплату до держбюджету 8,827 млрд грн дивідендів. Про це йдеться у розпорядженні уряду № 410-р.