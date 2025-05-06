Кабмін затвердив розподіл чистого прибутку НАК «Нафтогаз України» за результатами діяльності за 2024 рік, що передбачає виплату до держбюджету 8,827 млрд грн дивідендів. Про це йдеться у розпорядженні уряду № 410-р.
6 травня 2025, 16:37
Нафтогаз сплатить до держбюджету 8,8 мільярда гривень дивідендів за 2024 рік
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Що відомо
Так, Кабмін затвердив чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у розмірі 37,907 млрд грн та прибуток НАК «Нафтогаз України» за окремою фінансовою звітністю у розмірі 23,934 млрд грн.
Із чистого консолідованого прибутку Групи акціонеру НАК «Нафтогаз України» належить 29,422 млрд грн. Цю суму Кабмін розпорядився розподілити наступним чином:
- 30% або 8,827 млрд грн — виплатити до держбюджету в якості дивідендів за 2024 рік;
- 70% або 20,595 млрд грн — спрямувати на на виконання статутних цілей.
Зокрема, майже 13,24 млрд грн має бути використано для закупівлі імпорту природного газу.
Джерело: Мінфін
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