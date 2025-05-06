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6 травня 2025, 16:13

Credit Suisse заплатить $510 мільйонів за приховування активів американських платників податків

Швейцарська міжнародна фінансова група Credit Suisse Services AG визнала провину у податкових правопорушеннях, уклала окрему угоду про уникнення кримінального переслідування через дії в Сінгапурі та погодилася сплатити понад $510 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США.

Швейцарська міжнародна фінансова група Credit Suisse Services AG визнала провину у податкових правопорушеннях, уклала окрему угоду про уникнення кримінального переслідування через дії в Сінгапурі та погодилася сплатити понад $510 млн.
Фото: finclub.net

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Зазначається, що компанія Credit Suisse Services AG визнала себе винною та була засуджена за змову з метою приховування від Податкової служби США понад $4 млрд щонайменше на 475 офшорних рахунках.

«Визнання провини швейцарською корпорацією є результатом багаторічного розслідування правоохоронних органів США з метою виявлення фінансового шахрайства та зловживань», — йдеться у повідомленні.

Банк Credit Suisse уклав угоди про визнання вини та про непереслідування й погодився співпрацювати з Міністерством юстиції у поточних розслідуваннях. При цьому сплатить $510 608 909 у вигляді штрафів.

Зазначається, що у період з 2014 року по червень 2023 року Credit Suisse AG Singapore тримав незадекларовані рахунки для осіб зі США із загальними активами вартістю понад $2 млрд.

Credit Suisse AG Singapore не зміг належним чином ідентифікувати справжніх бенефіціарних власників рахунків та не провів належного розслідування щодо ознак приналежності цих рахунків до США.

У 2023 році, під час злиття UBS AG Singapore та Credit Suisse AG Singapore, UBS стало відомо про рахунки, що зберігаються в Credit Suisse AG Singapore, які, ймовірно, були незадекларованими рахунками громадян США.

«UBS заморозив деякі з рахунків, добровільно розкрив інформацію про ці ідентифіковані рахунки Міністерству юстиції та співпрацював, провівши розслідування щодо ідентифікованих рахунків» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

UBS придбав Credit Suisse за $3,2 млрд у березні 2023 року. Банку загрожувало банкрутство, тому швейцарські регулюючі органи організували угоду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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