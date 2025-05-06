Інфляція в Чехії впала до семирічного мінімуму

Інфляція в Чехії у квітні 2025 року знизилася до 1,8% у річному вимірі — найнижчого рівня за сім років, що підвищує ймовірність зниження облікової ставки Центробанком. Про це пише Bloomberg із посиланням на чеське статистичне управління.

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Динаміка та прогнози

Показник інфляції виявився нижчим за березневий (2,7%) та прогнози аналітиків. На цьому тлі чеська крона послабилася до євро на 0,3%. «У квітні 2025 року споживчі ціни у Чехії зросли на 1,8% у річному вимірі, що значно нижче березневого показника у 2,7%», — зазначає видання. Центробанк Чехії, який у 2024 році вже знижував ставки, може зробити це знову на засіданні 7 травня, хоча деякі члени правління виступають за обережність.

Економічна ситуація

Серед ризиків — зростання цін на послуги, зарплат, житла та бюджетний дефіцит. Споживчий попит поступово відновлюється після кризи, найгіршої за 30 років, але інвестиції залишаються слабкими. Ціни на продукти та пальне додають нестабільності, а ринок нерухомості пожвавлюється. Деякі політики вважають, що наступне зниження ставки може стати останнім у поточному циклі.

Контекст монетарної політики

Після швидкого зниження ставок у 2024 році Центробанк перейшов до режиму «стоп-старт»: пауза у грудні, зниження у лютому та стабільність у березні. Нинішнє уповільнення інфляції дає підстави для пом’якшення політики, але з обережністю через внутрішні економічні виклики.