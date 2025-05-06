Ціна російської нафти впала до дворічного мінімуму

Російська нафта подешевшала до найнижчого рівня за два роки, що створює серйозні проблеми для бюджету рф. Про це пише Reuters.

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Падіння цін

Середня ціна суміші Urals та ESPO знизилася до $48,92 за барель (3,9 тисячі рублів), що на 40% менше за бюджетний орієнтир у 6,7 тисячі рублів і нижче урядового прогнозу в 5 281 рубль. «Це — найнижча ціна з травня 2023 року», — зазначає видання. Падіння пов’язане з очікуваннями надлишку світового видобутку нафти та рішенням ОПЕК+ прискорити збільшення виробництва. Світові ціни на нафту знизилися на 20% із квітня через побоювання економічного сповільнення, спричиненого тарифами США.

Економічні наслідки

Енергоресурси становлять третину доходів бюджету РФ, але уряд уже скорегував прогноз дефіциту на 2025 рік із 0,5% до 1,7% ВВП після зниження очікуваних енергетичних доходів на 24%. Водночас військові витрати зросли на 25% до 6,3% ВВП — найвищий показник із часів Холодної війни. Аналітики вважають, що Кремлю доведеться підвищувати податки, скорочувати соціальні програми або нарощувати запозичення, щоб уникнути урізання оборонного бюджету.

Геополітичний контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що падіння цін на нафту робить Росію більш схильною до мирних переговорів щодо війни в Україні. «москва і Київ хочуть завершити війну, і президент росії володимир путін став більше схильним до миру після останнього падіння нафтових цін», — сказав Трамп.