Привласнення 5,8 мільярда: Ексголову правління нафтової компанії оголосили в міжнародний розшук

Ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

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Зазначається, що посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через рахунки в іноземному банку.

Через це слідчі поліції оголосили всім дев’ятьом учасникам організованої групи про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств.

«Слідчі Головного слідчого управління поліції оголосили шістьох фігурантів у державний та міжнародний розшук. За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва (НЦБ Інтерполу в Україні) відносно підозрюваних опублікували Червоні оповіщення в обліках Генерального секретаріату Інтерполу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країн світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну, де їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці не уточнюють назви компанії, яку очолював головний підозрюваний, але за даними Інтерфакс-Україна, йдеться про Укртатнафту.