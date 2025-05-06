Lamborghini нарощує виторг на 30% завдяки успіху гібридних моделей

У першому кварталі 2025 року італійський автовиробник Lamborghini збільшив виторг на 29,6%, досягнувши 895,2 мільйона євро , повідомляє Reuters.

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Ключові фактори зростання

Основним драйвером стали гібридні моделі Revuelto та Urus SE, які мають високий попит у світі. Операційний прибуток компанії зріс на 32,8% до 248,1 мільйона євро порівняно з минулим роком. «2025 рік почався з потужного старту, що підтверджує стабільність нашого курсу сталого фінансового зростання», — зазначив фінансовий директор Паоло Пома.

Регіональні показники

Lamborghini поставила 2 967 автомобілів за квартал. Найбільше зростання продажів зафіксовано в Америці (+21%), у регіоні EMEA (Європа, Близький Схід, Африка) поставки зросли на 7% до 1 368 авто, а в APAC (Азійсько-Тихоокеанський регіон) — на 14% до 565 одиниць.