Адміністрація Трампа заплатить нелегалам по $1 тисячі за виїзд зі США

Адміністрація президента США Дональда Трампа, просуваючи свою програму масової депортації, заявила, що виплатить $1 000 іммігрантам, які перебувають у Сполучених Штатах нелегально та добровільно повернуться до своєї країни. Про це повідомляє Associated Press.

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Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило в пресрелізі, що покриє витрати на дорогу. Тих, хто через застосунок CBP Home заявить про намір повернутися додому, імміграційна служба розглядатиме в останню чергу для затримання та депортації.

«Якщо ви перебуваєте тут нелегально, самостійна депортація — це найкращий, найбезпечніший та найекономніший спосіб покинути Сполучені Штати, щоб уникнути арешту, — сказала внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

У департаменті заявили, що вже оплатили квиток на літак для одного мігранта, щоб той повернувся додому в Гондурас з Чикаго. Також зазначається, що на цей і наступний тиждень заброньовано ще квитки.

Зазначимо, що у світі поширена практика виплат мігрантам за добровільне повернення додому. І на те є причина — для урядів це вигідніше. Купити людині квиток на літак і дати невелику грошову компенсацію обходиться дешевше, ніж витрачати ресурси на її розшук, можливе затримання, судовий розгляд і примусову депортацію.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що арешт, утримання й депортація людини, яка перебуває в країні нелегально, коштують $17 121.