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6 травня 2025, 13:15

Виробник Barbie підняв ціни в США до 42%

Американський виробник іграшок Mattel, відомий завдяки лялькам Barbie, оголосив про підвищення цін на свої товари в США через нові мита на імпорт із Китаю. Про це компанія повідомила у фінансовому звіті за перший квартал,пише Ліга.

Американський виробник іграшок Mattel, відомий завдяки лялькам Barbie, оголосив про підвищення цін на свої товари в США через нові мита на імпорт із Китаю.

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Деталі

Mattel пояснила, що тарифи не вплинули на її прибутки з початку року, але у майбутньому вони можуть завдати компанії значних збитків.

Для того, аби їх уникнути, Mattel планує перенести частину виробництва з Китаю до інших країн, а також підвищити ціни на частину іграшок у США.

За даними Toy Association, які наводить CNN, майже 80% усіх іграшок, що продаються в США, виробляються в Китаї.

Фінансовий директор Mattel Ентоні ді Сільвестро заявив, що тарифи коштуватимуть компанії приблизно $270 млн цього року.

Згідно з аналізом Telsey Advisory Group, ціна ляльки Barbie в купальнику в магазинах Target зросла на 42,9% за тиждень у середині квітня — до $14,99.

Гендиректор компанії Інон Крейз заявив, що попри нові мита, 40−50% іграшок Mattel і далі коштуватимуть не більше ніж $20.

Водночас він закликав до повного скасування мит на іграшки у світі: «Нульове мито — це найбільший шанс дати доступ до гри якомога більшій кількості дітей і сімей».

Mattel наразі виробляє іграшки в семи країнах. У 2025 році компанія планує зменшити частку виробництва в Китаї до менш ніж 40% (нині середній показник по галузі — близько 80%), а в 2026-му — скоротити імпорт у США з Китаю до менш ніж 15%.

До 2027 року ця цифра має впасти нижче за 10%. Уже зараз компанія переносить виробництво 500 моделей іграшок із Китаю до інших країн.

Через нестабільність на ринку Mattel, як і багато інших компаній, тимчасово відмовилася від прогнозу на весь 2025 рік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Я_ __
Я_ __
6 травня 2025, 14:05
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А потім штати введуть тарифи проти країни куди перенесено виробництво, або гайд як за рахунок компанії збільшувати економіку інших країн та створювати робочі місці в інших країнах :)
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