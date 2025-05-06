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6 травня 2025, 12:52

У США представили законопроєкт щодо регулювання криптовалют

Республіканські члени Палати представників США представили законопроєкт для регулювання індустрії цифрових активів. Документ визначає повноваження Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). Про це пише incrypted.

Республіканські члени Палати представників США представили законопроєкт для регулювання індустрії цифрових активів.
Фото: depositphotos

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Що визначає документ

SEC відповідатиме за залучення капіталу, токенсейли та публічні пропозиції активів, що мають ознаки цінних паперів;

CFTC — за обіг цифрових товарів на біржах, а також нагляд за брокерами та торговими платформами.

Проєкт закону також встановлює вимоги до розкриття інформації та описує процес реєстрації бірж. Крім того, він передбачає створення прозорої системи реєстрації компаній у сфері цифрових товарів (digital commodities).

До моменту повноцінного запуску системи ліцензування, учасники зможуть здійснювати діяльність, подавши попереднє повідомлення про намір зареєструватися. Також регулятори вимагатимуть надати інформацію про типи активів, джерела фінансування, цілі залучення коштів та способи зберігання активів користувачів.

«Ми досягли значного прогресу в 118-му Конгресі, сформувавши двопартійну й міжпалатну згоду щодо створення ефективної регуляторної системи для цифрових активів. Поточний проєкт обговорення продовжує цю роботу, забезпечуючи необхідну правову визначеність для екосистеми цифрових активів, посилюючи захист споживачів і зміцнюючи довгострокову стабільність цифрових ринків у США», — заявив Представник республіканців у Комітеті з фінансових послуг Палати представників Френч Хілл.

Захист механізму самостійного зберігання також зафіксовано в законі. Жодна структура не матиме права забороняти користувачам самостійно зберігати цифрові активи на своїх гаманцях. Також на базі SEC та CFTC планують створити офіси інновацій.

Джерело: Мінфін
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