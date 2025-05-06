Нова пошта запустила першу газову когенераційну установку

У Новій пошті заявили про новий етап реалізації програми з енергетичної незалежності. Зокрема, на території хабу компанії на заході України запрацювала перша когенераційна газопоршнева установка електричною потужністю 1 МВт. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що ще 6 таких установок наразі перебувають на етапі встановлення і мають з’явитися цього року, зокрема, у Києві.

Всі когенераційні газові установки працюватимуть за принципом подвійної генерації і вироблятимуть електроенергію й тепло з природного газу.

Окрім когенераційних газових установок Нова пошта вже запустила дві сонячні електростанції та готується до встановлення систем накопичення електроенергії (energy storage) ще на трьох об'єктах.

«Поєднання різних джерел живлення, сонячної енергії, газової когенерації, систем накопичення електроенергії та дизельних генераторів, допоможе компанії гарантувати стабільність роботи» — йдеться у повідомленні.

Інвестиції в енергетичну автономію

У Новій пошті нагадали, що раніше компанія інвестувала в енергетичну автономію загалом 300 млн грн, і цього року планує вкласти ще 150 млн грн. Більше половини з цих 450 млн грн — інвестиції у газову генерацію.