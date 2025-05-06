У спотових біткоїн-ETF приплив капіталу, корпорації вкладуть $330 млрд у BTC до 2029 року: що нового

У криптопродукти на базі біткоїна за тиждень надійшло $1,8 мільярда

У період з 28 квітня 2 травня 2025 року приплив капіталу в криптопродукти склав $2 млрд. Позитивна динаміка в секторі продовжується третій тиждень поспіль. За цей час у криптофонди надійшло $5,5 млрд. Про це йдеться в щотижневому звіті CoinShares.

Найбільше коштів надійшло в продукти на базі першої криптовалюти — $1,8 млрд. У Ethereum-фондах спостерігається приплив другий тиждень поспіль — $336 млн, з яких $149 млн надійшло в останній тиждень.

Також експерти підкреслили, що XRP та Tezos отримали $10,5 млн та $8,2 млн відповідно, йдеться в заяві.

Крім того, у CoinShares відзначили, що загальний приплив з початку 2025 року склав $5,6 млрд, а сума активів під управлінням зросла до $156 млрд — найвищий рівень з середини лютого.

У регіональному розрізі найбільші надходження зафіксували США — $1,9 млрд. Водночас значні притоки спостерігались і в Німеччині ($47 млн), Швейцарії ($34 млн) та Канаді ($20 млн).

Трамп планує заробити мільйони за допомогою криптовалют

У травні 2025 року президент США Дональд Трамп планує заробити мільйони завдяки криптозаходам. Про це повідомляє CNBC.

За даними журналістів, протягом місяця відбудеться дві події. Зокрема, 5 травня пройшла благодійна вечеря вартістю «по $1,5 млн за тарілку». Захід Crypto & AI Innovators Dinner відвідав радник Білого дому з криптовалют і штучного інтелекту Девід Сакс.

22 травня пройде гала-вечір для 220 найбільших власників токена OFFICIAL TRUMP (TRUMP). Подія відбудеться у Trump National — приватному клубі президента в околицях Вашингтона.

CNBC з посиланням на аналітичну організацію Accountable.US розкритикували конкурс як «найбільш відкриту схему особистого збагачення в історії американського президентства». У Accountable.US попередили, що механізм відбору учасників дає змогу заможним особам, зокрема й потенційно іноземним, «купувати доступ до Дональда Трампа» та одночасно збагачувати його оточення.

Журналісти зазначили, що згідно з умовами сайту, Трамп може не з’явитися, а захід можуть скасувати з будь-якої причини. У такому разі учасники отримають NFT із Трампом.

У спотових біткоїн-ETF продовжився приплив капіталу

5 травня 2025 року чистий приплив капіталу в спотові біткоїн-ETF склав $425,45 млн. Про це свідчать дані SoSoValue. Ethereum-ETF, зі свого боку, закрили цей день із нульовим значенням припливу/відпливу, за даними порталу.

Приплив капіталу в секторі продуктів на базі першої криптовалюти був забезпечений переважно IBIT від компанії BlackRock. Цей фонд залучив $531,18 млн на тлі відтоку за п’ятьма іншими позиціями:

FBTC — $57,82 млн;

BITB — $22,66 млн;

GBTC — $16,37 млн;

ARKB — $6,14 млн;

EZBC — $2,74 млн.

Ще за шістьма продуктами руху капіталу не зафіксовано. Обсяг торгів склав $1,83 млрд. Це найнижче значення із середини квітня 2025 року.

У секторі спотових Ethereum-ETF не зафіксовано ні припливу, ні відтоку. Обсяг торгів склав $113,73 млн, що є мінімумом з кінця березня 2025 року.

Корпорації вкладуть $330 мільярдів у біткоїн до 2029 року

Аналітики інвестиційної компанії Bernstein спрогнозували загальну суму інвестицій у біткоїн з боку корпоративного сектору у $330 млрд до 2029 року. Про це повідомили у Decrypt з посиланням на звіт експертів.

У ньому йдеться про те, що ключовим рушієм цього процесу стане компанія Strategy (раніше відома як MicroStrategy), яка першою зробила біткоїн основним елементом своїх резервів.

У ньому йдеться про те, що ключовим рушієм цього процесу стане компанія Strategy (раніше відома як MicroStrategy), яка першою зробила біткоїн основним елементом своїх резервів.

«Малі компанії з низькими темпами зростання, але великими залишками готівки, мають найкращу відповідність моделі MSTR. Вони не бачать чітких шляхів створення вартості, а приклад Strategy відкриває їм рідкісну можливість для зростання», — зазначили аналітики Bernstein.

Strategy, що котирується на фондовій біржі Nasdaq, почала скуповувати першу криптовалюту у 2020 році як відповідь на економічну невизначеність пандемії COVID-19. Станом на момент публікації компанія володіє 555 450 BTC, що відповідає приблизно $52,5 млрд.

Крім Strategy, яка повідомила про чергову покупку у 1 895 BTC на суму $180 млн, компанія Semler Scientific придбала 167 BTC на $16,2 млн.

Експерти Bernstein зауважили, що не кожна спроба повторити шлях найбільшого публічного холдера біткоїнів Strategy буде успішною, адже прибутковість таких компаній цілком залежить від курсу активу, який залишається вкрай волатильним.

Однак привабливість біткоїна як захисту від інфляції й альтернативи збереженню готівки продовжує привертати увагу нових гравців. Серед них — японська компанія Metaplanet, яка нещодавно також оголосила про плани акумулювати біткоїн на своєму балансі.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні близько $94 340.