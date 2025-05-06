За оперативними даними 17 173 контролери подали 58 220 Звітів про контрольовані іноземні компанії за 2022 — 2024 роки. З них за 2024 звітний рік — 19162 звіти. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
6 травня 2025, 11:29
Де реєструють КІК та скільки сплатять податків
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98 % всіх звітів подано фізичними особами, 2 % — юридичними.
Географія країн реєстрації КІК
- Республіка Польща — 23 %
- Республіка Кіпр — 10 %,
- Сполучені Штати Америки — 10 %
- Велика Британія — 10 %
- Естонська Республіка — 9 %
- інші країни — 38 %.
Сума податкових зобов'язань, визначена до сплати контролерами КІК за 2022 — 2024 роки, — 4,9 млрд грн, у тому числі за 2024 рік — 2,9 млрд гривень.
Джерело: Мінфін
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