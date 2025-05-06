Курс валют на 6 травня: євро в банках подешевшало на 23 копійки

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу втратив 5 копійок. Євро втратило у купівлі 23 копійки, а у продажу не змінилося.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 8 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,85 грн. Євро купують за 46,77 грн, а продають за 47,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,22−41,38, євро — 47,05−47,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,53−41,56 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,03−47,05 грн/євро.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюти