У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу втратив 5 копійок. Євро втратило у купівлі 23 копійки, а у продажу не змінилося.
6 травня 2025, 10:29
Курс валют на 6 травня: євро в банках подешевшало на 23 копійки
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 8 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,85 грн. Євро купують за 46,77 грн, а продають за 47,60 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,22−41,38, євро — 47,05−47,25 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,53−41,56 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,03−47,05 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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