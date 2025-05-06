Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 430 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 959 500 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 травня 2025, 8:15
Втрати ворога за 5 травня: 1430 російських окупантів, 3 танки та 145 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 959500 (+1430) осіб,
- танків — 10766 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 22416 (+5) од,
- артилерійських систем — 27431 (+61) од,
- РСЗВ — 1378 (+1) од,
- засоби ППО — 1155 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35142 (+145),
- крилаті ракети — 3196 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 47353 (+103) од,
- спеціальна техніка — 3873 (+3)
Джерело: Мінфін
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